ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Церемония торжественного открытия первого автопробега стран БРИКС+ "Екатеринбург-Москва" по трассам государственной компании "Автодор" прошла в первой точке маршрута - Екатеринбурге. В воскресенье стартовал молодежный этап пробега, который завершится в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Общий маршрут автопробега разделен на два этапа: молодежный - из Екатеринбурга до Казани с остановкой в городе Дюртюли (Республика Башкортостан), и автопробег бизнес-сообщества представителей стран БРИКС+ из Казани до Москвы с остановками в Нижнем Новгороде и Суздале.

"В Екатеринбурге мы даем старт молодежной части нашего большого международного мероприятия. Вам предстоит проехать по территории трех российских регионов. <…> Вы увидите замечательные ландшафты, красивую скоростную автомобильную дорогу, которая была реализована силами госкомпании "Автодор", большого количества строителей, инженеров. Это прекрасная возможность для того, чтобы ознакомиться не только с нашей страной, с ее самобытной культурой, с ее природными красотами, но еще и для того, чтобы увидеть ту новую, современную, качественную инфраструктуру, которая была создана здесь за последнее время", - обратился к участникам автопробега первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике ГК "Автодор" Игорь Коваль.

Генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук также подчеркнула, что одна из основных целей автопробега - продемонстрировать новую современную дорожную инфраструктуру. "Показать инфраструктуру, которую мы строим в России, показать возможности, которые дает эта инфраструктура, показать туристический, инвестиционный потенциал нашей страны - это одна цель. А вторая - это, конечно же, налаживание связей между странами, между молодежью, между бизнес-сообществом. И я <…> надеюсь, что каждая из этих целей будет достигнута", - сказала она журналистам перед церемонией открытия автопробега.

Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, в свою очередь, отметил, что открытие нового участка трассы М12 "Восток" позволит также увеличить туристический поток в регионе. "Не только выстроен новый участок, но и приведен в порядок участок трассы от Екатеринбурга до поворота на Красноуфимск, <…> и это все, фактически, новая [транспортная] артерия. Конечно, мы рассчитываем, что трасса построена и будет создан весь комплекс придорожной инфраструктуры. <…> Поэтому это комфорт, удобство, и это, безусловно, привлечет туристов", - сказал он журналистам.

В общей сложности в автопробеге примут участие порядка 50 автомобилей, в которых поедут более 100 человек из 20 стран.

Культурная и деловая программа автопробега

Коваль также отметил, что в рамках проведения пробега запланирована насыщенная культурно-деловая программа. Так, например, в каждом субъекте, через который проходит маршрут, состоятся встречи участников с деловым сообществом. "У нас автопробег организован не только для того чтобы проехать по [дорогам] сети госкомпании "Автодор". Это большой комплекс деловых мероприятий - это встречи с деловым сообществом в каждом субъекте Российской Федерации [по маршруту автопробега], это возможность презентовать инвестиционно-промышленный, культурный, туристический потенциал каждого российского региона, через который будет проходить маршрут. Поэтому гости и участники автомобильного пробега увидят не только красоты нашей страны, но и познакомятся с теми возможностями, в том числе в части промышленности, инфраструктуры, туризма, которые предоставляют российские регионы, а также получат возможность пообщаться с руководством регионов, с деловыми кругами", - сообщил Коваль журналистам.

Об автопробеге

Автопробег приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.

