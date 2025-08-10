Губернатор Московской области отметил, что благодаря их усилиям тысячи семей получают современное и комфортное жилье

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя, отметив, что благодаря их усилиям тысячи семей получают современное, комфортное жилье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Благодаря вашим усилиям - архитекторы, инженеры, проектировщики, монтажники, крановщики, прорабы - тысячи семей получают современное, комфортное жилье, а облик Подмосковья с каждым годом становится все лучше. Наш регион традиционно занимает первое место в стране по вводу жилья. С начала года у нас сдали в эксплуатацию почти 1,2 млн кв. метров МКД и еще 5,7 млн кв. метров ИЖС", - говорится в сообщении.

Воробьев отметил, что с помощью строителей возводятся многопрофильная больница в Балашихе, новый корпус Видновского перинатального центра, крупный образовательный комплекс в Люберцах, осенью власти приступят к созданию сердечно-сосудистого центра в Мытищах, также в работе находятся и другие важные объекты.

Он подчеркнул важность деятельности строительного комплекса. "Вы активно помогаете восстанавливать инфраструктуру новых регионов России, включая подшефные нам Тельмановский и Новоазовский районы, а также Мариуполь. Делаете все, чтобы люди как можно скорее могли вернуться в свои дома", - добавил губернатор.

Он также поблагодарил работников строительной отрасли за труд и пожелал им крепкого здоровья и интересных проектов.

10 августа 2025 года в России отмечается профессиональный праздник - День строителя. Дата была установлена указом президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года, отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.