МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Останки 11 красноармейцев и один медальон обнаружили участники Вологодского объединения поисковиков в ходе экспедиции на месте Оштинского рубежа. По медальону и архивным данным поисковики надеются установить имена погибших, рассказал ТАСС руководитель экспедиции, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Вологодской области Александр Метелкин.

Оштинский рубеж - это единственная территория в Вологодской области, где велись боевые действия во время Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 год в районе Ошты красноармейцы сдерживали наступление финских войск, а затем до 1946 года проводились сложные работы по разминированию территории.

"В ходе экспедиции "Ошта-2025" нам удалось обнаружить и поднять останки 11 красноармейцев, погибших 13 апреля 1942 года. Найден один смертный медальон, он принадлежал сержанту 272 стрелковой дивизии Абрамову Николаю Семеновичу, 1915 года рождения, который был призван на фронт из Волосовского района Ленинградской области, уроженец Дубровского района Орловской области", - сообщил ТАСС руководитель экспедиции.

Данные по документам разнятся, потому что в 272 стрелковой дивизии не вели документацию по пропавшим без вести до 1944 года. Поэтому по одним документам, в том месте погибли семь человек, по другим - 17. Есть также данные, что в 1967 году останки погибших были перенесены и похоронены на воинском мемориале, однако в реальности оказалось не так - поисковики обнаружили и подняли останки 11 красноармейцев.

По смертному батальону, поискам в архивах и, возможно, экспертизе ДНК поисковики рассчитывают установить имена погибших и найти их родственников. "Работы были осложнены тем, что это болота, очень сложная дорога. 15 км пути к месту раскопок мы преодолели на пяти вездеходах за два часа. Вовремя успели, потому что там везде размечены лесные делянки, скорее всего, зимой будут вести лесозаготовку, после которой работать поисковикам практически невозможно", - отметил руководитель экспедиции.

Экспедиция "Ошта-2025" состоялась при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Вологодской области на местах боев 272-й стрелковой дивизии, которая начинала держать Оштинскую оборону. В декабре 1941 года дивизия предприняла одно неудачное наступление. В 1942 году ее сменила 368-я стрелковая дивизия, а 272-я сместилась чуть северо-западнее и продолжала находиться на Оштинском рубеже до его окончания в 1944 году. В апреле 1942 года ее бойцы попытались вновь наступать, но не улучшили положение и остались на своих рубежах. Красноармейцы не дали финнам продвинуться вглубь и сомкнуть второе кольцо блокады Ленинграда.