Саперы Балтфлота обезвредили более 9 тыс. боеприпасов времен войны

Это были артиллерийские снаряды, патроны, а также фаустпатроны и минометные мины

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Саперы Балтийского флота обезвредили свыше 9 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Калининградской области. Работы проведены по заявкам из муниципалитетов, сообщила пресс-служба флота.

"Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота сегодня уничтожили свыше 9 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области. Взрывоопасные предметы были утилизированы на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с помощью тротиловых шашек. Подавляющее большинство из них - взрывоопасные предметы, обезвреженные военными инженерами флота по заявкам на территории муниципальных районов области. В основном это артиллерийские снаряды, патроны, а также фаустпатроны и минометные мины", - говорится в сообщении.

Количество взрывоопасных находок времен войны традиционно увеличивается в Калининградской области в весенне-летний период. Обезвреживание взрывоопасных предметов проводится группами разминирования флота практически ежедневно в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция.

Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, рытье котлованов и траншей. Кроме того, военные инженеры утилизируют боеприпасы, которые специалисты сводного отряда МЧС России в Калининградской области поднимают с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота.

С начала года саперы Балтийского флота утилизировали свыше 60 тысяч подобных находок.