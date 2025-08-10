По версии ученых, в них делали вино на продажу

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 10 августа. /ТАСС/. Археологи Государственного Эрмитажа изучают одновременно две винодельни, обнаруженные в греческих полисах в разных частях Крыма и рассчитанные для производства вина на продажу, сообщила ТАСС руководитель Феодосийской и Нимфейской археологических экспедиций, научный сотрудник Эрмитажа Мария Ахмадеева.

"Винодавильные площадки на городище Нимфе (пригород современной Керчи - прим. ТАСС) были неожиданно обнаружены в 2021 году, когда проводились разведки с целью найти главную городскую дорогу и ворота, и сегодня мы вернулись к их исследованию. Более того, в этом году уже завершилась наша экспедиция в Феодосии, там мы несколько лет изучаем усадьбу, существовавшую с V по III века до нашей эры - и, как ни удивительно, там сейчас мы также исследуем винодельню", - рассказала Ахмадеева.

Она отметила, что объект Нимфея относится, по предварительным данным, к первым векам нашей эры, а в Феодосии - к концу IV века до нашей эры. Они рассчитаны на примерно одинаковый объем производства, уже обнаруженные площадки, в среднем, 12 кв. м. А это явно больше, чем нужно для личных нужд, а значит здесь или обеспечивали вином богатых людей, дававших пиры и имевших большое число домочадцев, или производили напиток на продажу.

"Нельзя сказать, что объекты совсем уникальные, но редкие: за все время изучения на всем Боспоре (Боспорское царство существовало на берегах Керченского пролива и прилегающих территориях - прим. ТАСС) таких виноделен обнаружено не более трех десятков", - уточнила собеседница агентства.

Сначала в обоих случаях были найдены винодавильные площадки. Однако, на винодельнях традиционно должны были присутствовать и гигантские цистерны, куда с площадок стекало сусло, и сопутствующие хозяйственные помещения - и пока ученые их не обнаружили.

"Остается очень много вопросов и, в первую очередь: где же цистерны, которые должны быть прямо рядом с винодавильными площадками, чтобы сусло сразу попадало туда? И если на Нимфее мы пока не дообследовали территорию рядом с площадками, то в Феодосии дошли до более ранних слоев - и цистерн там нет. Кроме того, мы видим разницу в исполнении самих площадок: если на Нимфее поверхность толстая, образованная очень плотным цемянковым раствором с примесью толченной керамики, то в Феодосии слой цемянки очень тоненький, на галечном основании. С одной стороны, можно предположить, что разнились технологии и на Нимфее, например, использовался пресс, а в Феодосии нет; но отсутствие цистерн в Феодосии и такой тонкий слой цемянки скорее наталкивают на мысль о том, что винодельня просто не была достроена", - добавила Ахмадеева.