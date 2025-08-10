Задержки вылета и прилета самолетов - более двух часов

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 10 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи после вводимых ограничениях на работу 8 и 9 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

8 августа на фоне угрозы атаки БПЛА в Сочи и на федеральной территории Сириус дважды за день вводились ограничения на работу сочинского аэропорта из соображений безопасности, ограничения действовали и в субботу. В воскресенье сообщалось, что аэропорт намерен обслужить свыше 400 бортов.

"На данный момент задержки более чем на 2 часа наблюдаются у 12 рейсов. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аэропорт возвращается к штатной работе, по состоянию на 17:00 обслужено 286 рейсов на вылет и прилет.