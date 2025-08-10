Президент США отметил, что им предоставят места для проживания

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении убрать бездомных с улиц Вашингтона.

"Завтра в Белом доме состоится пресс-конференция. Я собираюсь сделать нашу столицу более безопасной и красивой, чем она когда-либо была. Бездомные должны уехать немедленно. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы", - написал он в Truth Social.

"Преступники, вам не нужно уезжать. Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место", - добавил американский лидер. "Не будет никакого "мистера хорошего парня". Мы хотим вернуть нашу столицу", - указал он.

Трамп также сопроводил свою публикацию фотографиями мусора на улицах Вашингтона, палатками бездомных в скверах и парках города.