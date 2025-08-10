МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 11 августа

В связи с непогодой москвичам посоветовали парковать машины в безопасных местах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о грозе и ливнях в течение 11 августа.

"С 09:00 мск с сохранением до конца дня 11 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах сильный дождь, ливень, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В связи с непогодой москвичам посоветовали парковать машины в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.