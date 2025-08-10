Путин поприветствовал участников форума "Машук"

Президент России отметил, что событие дает возможности для профессионального и личностного роста и обмена опытом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума "Машук" и отметил, что событие дает возможности для профессионального и личностного роста и обмена опытом.

"Насыщенная повестка форума, содержательные лекции, дискуссии, круглые столы, встречи с известными учеными, экспертами, ветеранами специальной военной операции, участниками программы "Время героев" и Всероссийского проекта служения "Твой герой" предоставляют вам отличные возможности для профессионального и личностного роста, творческого и духовно-нравственного развития, обмена опытом и лучшими практиками", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что Пятигорск снова стал центром притяжения для талантливой, энергичной и увлеченной своим делом молодежи. Среди участников форума - активисты "Движения первых", преподаватели, специалисты по дошкольному образованию, студенты из России и других стран.

Путин отметил, что в ходе мероприятий участники форума могут предложить свои идеи и проекты для улучшения российского образования, внедрения передовых форм обучения и технологий, патриотического воспитания.

"Уверен, что нынешний форум пройдет в созидательном ключе, а ваши инициативы будут востребованы. Желаю вам всего самого доброго", - заключил президент.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" - флагманский форум платформы "Росмолодежь.Форумы". В прошлом году "Машук" был признан победителем номинации "Событие года" Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", в которой участвовали самые яркие события в отрасли молодежной политики страны, реализованные в течение 2024 года. В 2025 году форум объединит более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России, и юных наставников всероссийского проекта "Первые первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер.