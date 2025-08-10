Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 26-го км МКАД. Движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 26-го км МКАД (в районе съезда №25) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что движение затруднено на 3 км, а обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.