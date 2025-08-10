С приветственным словом обратились участники СВО

ПЯТИГОРСК, 10 августа./ТАСС/. Торжественная церемония открытия Всероссийского форума "Машук" прошла в Пятигорске на Ставрополье. С приветственным словом обратились участники СВО, передает корреспондент ТАСС.

"Разделить и открытие, и сам форум - это большая честь для нас. Вы создаете будущее, поэтому надо ценить настоящее. Спасибо вам за то, что вы принимаете участие. Если бы не вы, этого бы ничего не было", - сказал герой России Илья Споняков, обращаясь к участникам форума.

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Лариса Калиниченко отметила, что педагоги ежегодно заранее планируют свое участие в форуме.

"Организаторы форума, представители педагогической общественности нашей страны, самые лучшие кадры [здесь]. "Машук" подтвердил свое звание лучшего форума страны. Мне очень хочется пожелать вам, чтобы вы поддержали историю этого форума, такую красивую, которая служит триггером дальнейшего развития педагогической науки в нашей России", - сказала Калинченко.

Первая смена "Призвание" объединила 1 100 молодых профессионалов в сфере педагогики, воспитания и общественной деятельности со всей России и стран ближнего зарубежья.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" - флагманский форум платформы "Росмолодежь. Форумы". В прошлом году "Машук" был признан победителем номинации "Событие года" Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", в которой участвовали самые яркие события в отрасли молодежной политики страны, реализованные в течение 2024 года. В 2025 году форум объединит более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России, и юных наставников всероссийского проекта "Первые первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Две смены форума пройдут во всероссийском Центре знаний "Машук". ТАСС - генеральный информационный партнер, "Это Кавказ" - информационный партнер форума.