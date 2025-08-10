Тульская область приняла в оздоровительном лагере 300 детей из Курской области

Они примут участие в прикладных мастер-классах, посетят творческие мастерские с обучением театральному искусству от профессиональных актеров, а также игре на гитаре и танцам

ТУЛА, 10 августа. /ТАСС/. Детский оздоровительный лагерь "Звездный" в Тульской области принял группу детей из Курской области. В течение профильной смены их ждет насыщенная творческая программа, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"300 курских детей, которые прибыли сегодня в наш регион, разместились в детском оздоровительном лагере "Звездный". Ребята станут участниками профильной смены Движения первых "Спутник первых". Юных курян ждет насыщенная образовательная программа, творческие мастерские и знакомство с культурой тульского региона от команды студенческого педагогического отряда "Мед", - написал глава региона в Telegram-канале.

Он отметил, что основной акцент в работе с курскими ребятами будет сделан на развитии творческого мышления, воображения и самовыражении. Ребята примут участие в прикладных мастер-классах, посетят творческие мастерские с обучением театральному искусству от профессиональных актеров, а также игре на гитаре и танцам. Кроме того, в их распоряжении будут спортивные площадки, оснащенные самым современным оборудованием.