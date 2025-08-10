РПЦ: в Донбассе и Новороссии должны быть восстановлены досоветские названия улиц

Это необходимо, так как это возвращает жителей России к историческим корням, отметил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Исторические названия улиц со временем должны быть восстановлены в Донбассе и Новороссии, как и во всех регионах России. Об этом заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий в эфире телеканала "Россия-24".

"Эти регионы [Донбасс и Новороссия] в настоящее время возвращаются в орбиту Российского государства. Новые регионы, как их сейчас называют, - это регионы России, которые благодаря политике коммунистов оказались за границей. И, конечно, исторические названия там также со временем должны быть восстановлены", - сказал он, добавив, что в СССР улицы назывались именами людей, на которых не стоит ровняться, так как они "не желали России блага".

Митрополит Григорий отметил, что возвращать исторические названия улицам необходимо, так как это возвращает жителей России к историческим корням. "Надеюсь, это послужит к благу жителей нашей страны, послужит к тому, что жители нашей страны лучше будут знать историю, лучше будут знать наши культурные и религиозные традиции", - заключил он.