Он разработан с целью большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение ГД законопроект о возможности вступления в политическую партию с 16, а не с 18 лет. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О политических партиях". Сейчас членами партии могут быть граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Законопроектом предлагается снизить возрастной ценз для вступления в политические партии до 16 лет.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан с целью большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь. Авторы проекта отметили, что по действующему законодательству с 16 лет возникает административная и уголовная ответственность. Кроме того, согласно Трудовому кодексу РФ, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.

"Предлагаемое изменение также позволит лицам, достигшим возраста 16 лет, которые сегодня активно принимают участие в деятельности политических партий, иметь легальный статус члена политической партии", - подчеркивается в пояснительной записке.