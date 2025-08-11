Как пояснил вице-премьер, каждая государственная услуга должна быть удобной и быстрой, без необходимости разбираться в нюансах работы каждого ведомства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство РФ введет строгие стандарты качества государственных услуг, где для каждого сервиса будут назначаться ответственные кураторы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Людям нужны не отдельные услуги, а готовые решения для жизненных ситуаций. Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом. <...> Чтобы это обеспечить, введены стандарты качества госуслуг и назначаются кураторы каждой из них", - подчеркнул вице-премьер изданию.

Отмечается, что кураторы являются важной частью перезагрузки "Госуслуг", так как пользователи будут точно знать, кто несет персональную ответственность за качество.

Кроме того, для упрощения работы по предоставлению услуг в их запуске в каждом регионе страны используются специальные "конструкторы", блоки которого сотрудники ведомств могут заполнить в соответствии с региональной спецификой. Как пояснил Григоренко, каждая государственная услуга должна быть удобной и быстрой, без необходимости разбираться в нюансах работы каждого ведомства.

Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила в Минтруд РФ письмо с просьбой рассмотреть возможность нормативного закрепления механизма рекомендованного набора социальных услуг (РНСУ) на федеральном уровне и его интеграции в портал "Госуслуги" для предоставления гражданам персональной социальной поддержки в цифровом формате. По словам депутата, механизм РНСУ предполагает проведение комплексной индивидуальной оценки потребностей человека с использованием цифровых алгоритмов и экспертной аналитики. Также должны учитываться ключевые параметры: состояние здоровья, возраст, уровень дохода, наличие иждивенцев, жилищные условия и другие факторы. На основании результатов анализа формируется оптимальный набор социальных услуг, соответствующий конкретной жизненной ситуации, что обеспечит высокую степень соответствия между потребностью и мерой поддержки.