Как заявил вице-премьер РФ в интервью газете "Ведомости", новое жилье вносит значительный вклад в капитализацию нашей страны

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Каждый пятый метр жилья в России будет новым к 2030 году при реализации всех планов развития ипотеки. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью газете "Ведомости".

"Если мы реализуем все планы, которые у нас есть до 2030 года, каждый пятый метр в стране будет новый. Новое жилье вносит значительный вклад в капитализацию нашей страны: чем дороже стоит страна, тем больше ее экономика, тем больше заемных денег можно привлечь. Поэтому мы развиваем ипотеку", - сказал вице-премьер.

Как отметил Хуснуллин, в стране может произойти массовое разрушение жилого фонда, если сейчас не будет обновляться жилье. "В последние годы мы достаточно много строили - 630 млн кв. м за шесть лет. Но у нас заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов <...> Теперь их срок заканчивается", - пояснил он.

Он также подчеркнул, что все дома, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2025 году, в большинстве случаев будут достроены. Так, более 85% строительных объектов готовятся в сроки. При этом уточняется, что срок 19% строительных объектов уже перенесен, так как риск банкротства есть примерно у 20% застройщиков. Хуснуллин отметил, что если граждане не будут продолжать вкладываться в недвижимость, то девелоперов на грани банкротства будет более 30%.

Вице-премьер уточнил изданию, что на 90-95% строительных объектов используются российские материалы. Однако излишний рост цен на жилье в некоторых регионах может случаться из-за временной нехватки стройматериалов. По словам Хуснуллина, подобные ситуации является регулируемыми и требуют контроля для избежания роста цен.