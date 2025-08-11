Министр транспорта отметил, что активное использование такого способа доставки наступит не скоро

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин допустил "вымирание" профессии курьера в будущем из-за использования доставки товаров дронами. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах интенсива "Архипелаг 2025", который проходит в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего", организованного по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией", - сказал министр.

По словам Никитина, перспектива доставки дронами - огромная. Но активное использование такого способа доставки товаров произойдет не так скоро, "потому что важно провести все испытания, обеспечить безопасность людей".