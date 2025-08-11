SuperJob: лишь 5% родителей первоклассников выбирают мужчин-педагогов

От учителя ждут типичной женской заботы и мягкости, свидетельствуют результаты исследования сервиса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Каждый двадцатый родитель первоклассника предпочел бы преподавателя-мужчину для своего ребенка. При этом почти 40% выбирают учителей женского пола, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в 341 населенных пунктах разных округов России с 29 мая по 29 июля 2025 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. родителей первоклассников.

"Очевидно, что, отдавая ребенка в школу, родители ждут от педагога типичной женской заботы и мягкости: для 39% отцов и 37% матерей первоклассников женщина - лучшая кандидатура на роль первого учителя их ребенка. Предпочли бы учителя-мужчину 5% респондентов (6% отцов и 4% матерей), и, хотя это почти вдвое больше, чем в 2020 году (3%), показатель остается очень низким. Для каждого второго родителя (51%) пол не имеет значения", - говорится в результатах исследования.

Аналитики отметили, что 37% родителей первоклассников считают педагов в возрасте от 30 до 40 лет - идеальным вариантом для их детей в силу достаточного опыта и зрелости, присущих среднему возрасту. Педагогов до 30 лет предпочитают лишь 8% родителей (в 2020 таких было 6%), 40-50 лет - 19% родителей. Учителей старше 50 лет считают идеальными только 4% (цифра стабильна с 2020 года). 29% родителей считают, что возраст учителя не имеет значения (этот показатель заметно снизился за 5 лет, в 2020 году он составлял 33%).

В итогах опроса также сказано, что матери предпочитают учителей 30-40 лет (46% против 27% у мужчин) и реже выбирают нейтральную позицию по возрасту (23%), тогда как отцы гораздо чаще считают возраст неважным (36%) и немного чаще выбирают учителей старше 50 лет (возрастного педагога предпочли бы 6% отцов и только 2% матерей первоклассников).