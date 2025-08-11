Время ожидания составляет более трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. 1 195 транспортных средств находятся в очередях на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи.

Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1 070 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 125 транспортных средств", - говорится в сообщении.

К 05:00 мск в очереди со стороны Тамани находились 630 машин, со стороны полуострова очереди не было.