Кроме того, депутат числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман объявлен в розыск на Украине. Это следует из данных украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Вассерман родился в Одессе в 1952 году. Его объявили в розыск в апреле 2022 года. Кроме того, депутат числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

На Украине регулярно заочно предъявляют обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.