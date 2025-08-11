Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1,6 тыс. автомобилей

Время ожидания более трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. 1 620 транспортных средств находятся в очередях на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

К 06:00 мск в очереди со стороны Тамани находились 1 195 машин, со стороны полуострова очереди не было.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 290 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 330 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.