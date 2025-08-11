Новыми категориями компания развивает свое fashion-направление

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Производственное направление "Яндекса" - "Фабрика" - начало выпускать нижнее белье и домашнюю одежду, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

Нижнее белье (как для мужчин, так и для женщин) выпускается под брендом Muted, домашняя одежда (пижамы, майки, футболки, халаты, брюки, шорты) - под брендом Pragma. Цены составляют от 690 рублей для нижнего белья и от 1 290 рублей для одежды для дома.

"Выбор ниши нижнего белья продиктован растущим спросом со стороны покупателей", - поясняют в "Фабрике". Новыми категориями компания развивает свое fashion-направление.