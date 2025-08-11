ФСБ дала совет, как не стать жертвой обмана украинских спецслужб

Кураторы из СБУ не скупятся на обещания, которые не намерены выполнять, заявил оперативный сотрудник ведомства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ФСБ дала рекомендации, как не стать жертвой обмана украинских спецслужб, которые сперва по телефону пытаются лишить граждан имущества, а затем толкают на теракты.

"Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо запомнить ряд несложных приемов, используя которые вы сможете внести для себя ясность, кто на самом деле вам звонит", - заявил оперативный сотрудник ФСБ в комментарии к сюжету об обманутых спецслужбами Украины пенсионерках.

"Во-первых, в самом начале разговора под любым предлогом - спешка, занятость - говорите: "Я перезвоню через минуту, не могу говорить" или "Вас не слышно, я сейчас перезвоню", а затем сбрасываете и перезваниваете на номер, с которого вам звонили", - посоветовал оперативник ФСБ.

По его словам, в большинстве случаев после перезвона телефонную трубку берут совершенно другие люди, так как в преступных схемах используются программы подмены телефонных номеров, и обратный звонок идет уже к настоящему владельцу телефонного номера.

"Во-вторых, если вам предлагают так называемую безопасную работу, обращайте внимание на обещания, потрясающие своей щедростью, как в финансовом отношении, так и в предоставлении услуг в качестве вида на жительство в другом государстве и тому подобное, - отметил оперативник ФСБ. - В таких случаях необходимо попросить у собеседника заведомо невыполнимые услуги и проверить реакцию".

По его словам, кураторы из СБУ как правило не скупятся на обещания, которые не намерены выполнять. "Также обращаем внимание лиц, работающих в сфере перевозки и доставки. Имеется целая серия фактов использования спецслужбами Украины курьеров и работников логистических фирм втемную, то есть в случае, когда исполнитель не подозревает, что он является невольным исполнителем теракта", - добавил он.

Обращение к правоохранителям

Сотрудник ФСБ подчеркнул, что несмотря на колоссальное количество прекращаемых терактов на территории России, безопасность наших граждан в первую очередь зависит от них самих.

Сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры и Следственного комитета никогда не будут звонить или писать гражданам с использованием мессенджеров и социальных сетей, а также ставить какие-либо задачи или просить выполнить поручение по телефону. В подобных случаях граждан вызывают соответствующие отделы правоохранительных органов для проведения опросов или дачи показаний, подчеркнул он.

"Каждому сознательному гражданину, которому поступают подозрительные заказы на перевозку грузов или малогабаритные доставки, сомнительные звонки или сообщения, необходимо незамедлительно обратиться в территориальные органы ФСБ России или в ближайший отдел полиции. Помните, что переводя деньги мошенникам, вернуть их получится только в случае написания соответствующего заявления в ближайшее подразделение МВД России", - отметил он.

"Перевозя неизвестные вам предметы, вы рискуете своей жизнью", - предупредил он.