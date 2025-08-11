В Чукотке с 1 января введут новую меру поддержки для семей с детьми

Власти округа будут обеспечивать всех детей с шести месяцев до двух лет бесплатным дополнительным питанием

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новую меру поддержки для семей с детьми введут на Чукотке с 1 января 2026 года - власти округа будут обеспечивать всех детей с шести месяцев до двух лет бесплатным дополнительным детским питанием, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.

"Сейчас у нас в округе все дети бесплатно получают молочные смеси. Принял решение: дополнительно будем выдавать для малышей фруктовое и овощное пюре. В эту навигацию сделаем закупки, на всей территории округа система заработает с 1 января 2026 года. Получить дополнительное питание можно будет бесплатно в медицинском учреждении каждого населенного пункта Чукотки", - написал губернатор.

Уточняется, что выписывать рецепты на детское питание будут медицинские работники после осмотра ребенка.