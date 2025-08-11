Euractiv: ветропарк на Балтике оснастят системами слежки НАТО

Этот прибрежный парк из 76 ветряных турбин расположен примерно в 200 км от Калининградской области

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Польский ветропарк Baltic Power в Балтийском море оснастят оборудованием для слежки с целью его интеграции в систему наблюдения НАТО. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, прибрежный парк из 76 ветряных турбин, расположенный примерно в 200 км от Калининградской области, оборудуют специальными датчиками и радарами по итогам проверки безопасности, проведенной Министерством обороны Польши. "Мы смотрим на инфраструктуру иначе, чем год назад", - сказал порталу статс-секретарь Польши по делам ЕС Игнаций Немчицкий.

Euractiv уточняет, что НАТО начала задумываться об интеграции прибрежных ветропарков в свои системы наблюдения после подрыва "Северных потоков" в 2022 году и повреждения кабелей на дне Балтийского моря в 2024 году.