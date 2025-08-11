Мероприятие пройдет в Астрахани 22 августа

АСТРАХАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов выступит модератором пленарной сессии Каспийского медиафорума, который пройдет в Астрахани 22 августа. Об этом сообщает Управление общественных коммуникаций и международных проектов агентства ТАСС.

"Медиафорум откроет пленарная сессия "История Каспия: от прошлого к будущему", модератором которой станет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов", - сказали в управлении.

Спикерами пленарной сессии выступят губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, секретарь Союза журналистов России, директор Центрального дома журналиста Вячеслав Умановский, генеральный директор группы компаний "Русская Медиагруппа" Любовь Маляревская, политический обозреватель СМИ Исламской Республики Иран Рухолла Модаббер и другие.

О Каспийском медиафоруме

X Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 22 августа, мероприятие объединяет журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Планируется, что в форуме примут участие более 750 человек. В этом году ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря(РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция, каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий будет организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.