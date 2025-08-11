Время ожидания со стороны Тамани составляет более трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. В очередях на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи находятся 2 050 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

К 07:00 мск в очереди со стороны Тамани и Керчи находилось более 1,6 тыс. машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 345 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 705 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.