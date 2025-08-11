Конкурс проводится по четырем командным и трем индивидуальным номинациям, в том числе для молодых специалистов до 30 лет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Прием заявок на первый профессиональный конкурс для специалистов контрактной системы " Лидеры закупок Москвы" стартовал в столице 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Москва уверенно удерживает первое место по объему контрактации в стране: на столичных заказчиков приходится каждый седьмой рубль в российской системе закупок. Профессиональный конкурс "Лидеры закупок Москвы" станет главной площадкой для демонстрации опыта и экспертности в этой области. Он поможет выявить лучших специалистов и даст новые перспективные идеи, которые обеспечат максимально продуктивное взаимодействие государства и бизнеса", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

По ее словам, конкурс откроет больше возможностей для государственных и муниципальных учреждений по оперативному закрытию потребностей, а для предпринимателей - по развитию бизнеса.

Как отметили в пресс-службе, конкурс проводится по четырем командным и трем индивидуальным номинациям, в том числе для молодых специалистов до 30 лет. Соревнование состоит из нескольких этапов. С 11 августа по 3 сентября пройдет первый заявочный этап, в котором могут принимать участие специалисты контрактной системы всех органов власти и подведомственных организаций правительства Москвы. С 22 сентября до 5 октября состоится второй заявочный этап, в ходе которого будут сформированы команды для дальнейшего участия в маршруте, а конкурсанты, вошедшие в тридцатку лучших, продолжат борьбу на индивидуальном маршруте. Участникам предстоит выполнить различные профессиональные задания отборочных туров. Финал конкурса состоится 28 ноября.

"Одно из направлений работы департамента Москвы по конкурентной политике - постоянный поиск путей модернизации процесса госзакупок. Мы впервые проводим профессиональный конкурс среди специалистов контрактной системы и рассчитываем, что он позволит участникам не только заявить о своих достижениях, обменяться опытом и лучшими практиками, но и увидеть новые возможности для роста в своей сфере, а также внести вклад в ее развитие", - цитирует пресс-служба руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.