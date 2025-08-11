Такая ранняя диагностика заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения у узкопрофильных специалистов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Расширенный неонатальный скрининг, включающийся исследование на 36 генетических заболеваний, с начала текущего года провели почти 39 тыс. новорожденным в Московской области. Это позволило на ранней стадии выявить заболевания у 76 детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Такая ранняя диагностика заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения у узкопрофильных специалистов. Всего с начала года в регионе расширенный неонатальный скрининг прошли почти 39 тыс. новорожденных, из них у 76 были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", - привели в тексте слова заместителя председателя правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что расширенный неонатальный скрининг включает исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие. Исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.