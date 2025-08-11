Наибольшую готовность к цифровой замене традиционных документов демонстрируют представители младших поколений

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Семь из десяти россиян (73%) готовы отказаться от бумажных чеков, квитанций и выписок, перейдя на электронный формат. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

Наибольшую готовность к цифровой замене традиционных документов демонстрируют представители младших поколений - зумеры (80%) и младшие миллениалы (79%), а также россияне с высокими потребительскими возможностями (81%), которые могут легко позволить себе приобрести машину, квартиру и прочее.

Помимо этого, каждый второй россиянин выразил готовность отказаться от бумажной одноразовой посуды и пакетов в пользу альтернативных материалов, например, пластика (по 49%). При этом около трети опрошенных сообщили, что уже не используют эти виды бумажных изделий (35% и 33% соответственно). В младшей возрастной группе в общей сложности 82% респондентов уже отказались или готовы отказаться от бумажной посуды, а 89% - от бумажных пакетов.

В целом около трети россиян (32%) готовы полностью отказаться от бумажной посуды, пакетов, чеков и квитанций, не считая тех, кто уже сделал этот выбор.

Опрос проводился 21 июля, в нем приняли участие 1 612 россиян в возрасте от 18 лет.