В Каспийске восстановили водоснабжение после аварии на подстанции

Осуществляется запуск насосных агрегатов, заполнение резервуаров и магистральных водопроводов

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Водоснабжение, прерванное в дагестанских городах Каспийске и Избербаше из-за аварии на подстанции, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения.

"В настоящее время электроснабжение водоочистных сооружений полностью восстановлено. Осуществляется запуск насосных агрегатов, заполнение резервуаров и магистральных водопроводов. В течение дня водоснабжение будет возобновлено в полном объеме и переведено в штатный режим работы", - говорится в сообщении.

По данным оператора, в ночь с 10 на 11 августа из-за удара молнии на подстанции Каспийска произошел взрыв. Был поврежден фидер №25, из-за чего была обесточена насосная станция, обеспечивающая водой жителей Каспийска и Избербаша.

В мэрии Каспийска сообщили, что на утро понедельника после аварии на подстанции восстановили работу двух из пяти фидеров, обеспечивающих электроснабжение города. Ведутся аварийно-восстановительные работы еще на трех фидерах.