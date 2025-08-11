Ускоренные процедуры благоприятно повлияли на яхтенный бизнес и поставки скоропортящихся товаров

ХАЙКОУ /Китай/, 11 августа. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань существенно сократил сроки оформления документов на таможне при прохождении границы в порте свободной торговли, который находится в самой южной китайской провинции. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, ускоренные процедуры благоприятно повлияли на яхтенный бизнес и поставки скоропортящихся товаров. В частности, этого удалось добиться за счет электронной платформы Haiyiban, которая позволяет быстро получить необходимое разрешение властей. Кроме того, была оптимизирована работа всей системы контроля.

Как уточнило руководство местной таможни, благодаря внедрению умных технологий Санья также создал более эффективные механизмы обслуживания на границе для международных круизных лайнеров. Благодаря этому в 2024 году город принял порядка 54,6 тыс. пассажиров, прибывших из других стран, которые воспользовались соответствующими маршрутами - это самый высокий показатель из всех морских портов КНР.

Среди технологий, которые помогли облегчить процедуры для владельцев яхт - спутниковая навигация, автоматическое распознавание лиц и панорамирование. Они позволяют компетентным службам Саньи проверять информацию о судах, отслеживать их движение и проверять состояние, как при нахождении в порту, так и за его пределами.

Ускоренные процедуры в том числе позволили создать более надежные гарантии для экспорта мальков кумжи (рыба из семейства лососевых) - продукции с высокими требованиями в плане сроков доставки. На Хайнань приходится примерно 70% от китайского экспорта такого товара. Оперативно оформить его вывоз позволяет цифровая проверка данных и безбумажное декларирование. Ожидается, что новейшие технологии будут играть в таможенной деятельности Саньи все более важную роль.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, там проживает более 1 млн человек. В 2024 году его валовый продукт превысил 100 млрд юаней (около $14 млрд), увеличившись на 5%. Власти провинции планируют превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот динамично развивающийся населенный пункт на побережье Южно-Китайского моря, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая все большее внимание инвесторов.