Также можно будет получить выходной в день сдачи нормативов, но не чаще одного раза в год

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске для работников за сдачу нормативов ГТО, а также об освобождении от работы сотрудников в день их сдачи. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей, предусматривающей освобождение сотрудников от работы в день сдачи нормативов ГТО, соответствующих его возрастной группе, но не более одного раза в рабочем году. Также для работников, успешно сдавших такие нормативы, предусматривается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее одного календарного дня.

Как отмечают авторы инициативы, для получения льготы необходимо периодически подтверждать полученный знак отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте.

Кроме того, законопроектом предлагается установить возможность предоставления дополнительных гарантий для работников за занятия физической культурой и спортом. В их числе - создание условий для занятий на рабочем месте, включая перерывы для выполнения производственной гимнастики в течение рабочего дня.

"Содержание таких дополнительных гарантий и условий определяется коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.