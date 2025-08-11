Врио главы региона Ростислав Гольдштейн отметил, что ситуация находится под полным контролем

СЫКТЫВКАР, 11 августа. /ТАСС/. Власти Республики Коми проверят состояние укрытий и системы оповещения после атаки на регион беспилотников, которая произошла накануне. Об этом сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн в своем Telegram-канале.

"Поручил главам муниципалитетов незамедлительно провести проверку состояния укрытий, систем оповещения и связи. Все должно быть готово к работе в любой момент. Вчерашние события в Ухтинском районе показали высокий профессионализм наших оперативных служб и правоохранительных органов. Благодаря их слаженным действиям врагу не удалось достичь цели", - написал Гольдштейн.

Он отметил, что ситуация находится под полным контролем, однако нельзя расслабляться. "Безопасность региона - задача не только силовых структур. Важно быть готовыми к любому сценарию и всем вместе работать на предупреждение. Только объединив усилия власти всех уровней, мы обеспечим спокойствие и безопасность в каждом доме нашей республики", - подчеркнул Гольдштейн.

10 августа в Ухтинском районе Республики Коми были введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств. В аэропорту Ухты ограничивали прием и выпуск воздушных судов, работники предприятий в зоне полета БПЛА были эвакуированы. Никто не пострадал.