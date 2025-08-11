Они пробудут в учреждении до 21 августа

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Якутии организовали отдых и оздоровление свыше 40 детям из пострадавших от паводка районов республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона.

"В данный момент для 43 детей из Оймяконского и Абыйского районов организованы летний отдых и оздоровление в лагере "Энергетик" (находится в Якутске - прим. ТАСС). Они пробудут там до 21 августа", - сообщили в министерстве.

Всего, по данным министерства, в Абыйском, Момском и Оймяконском районах пострадали от паводка 165 детей. Больше всего насчитывается детей из Оймяконского района - 149. В министерстве отметили, что в лагерь отправили тех детей, родители которых направили соответствующее заявление о необходимости отдыха в лагерях.

Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. Идут восстановительные работы. По данным Минэкологии Якутии, в результате дождевого паводка на территории Оймяконского и Абыйского районов оказались подтоплены 382 дворовые территории. Пострадали 127 жилых помещений, из них пять жилых утрачены. По состоянию на 11 августа ущерб объектам от летнего паводка составляет 249,09 млн рублей - объектам транспортной инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, жилым помещениям, в том числе на единовременную материальную и финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости.