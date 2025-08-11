Президент РФ подчеркнул, что на протяжении многих лет участники экспедиции проводят поисковые работы в Калужской области, благоустраивают воинские захоронения, помогают ветеранам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам 12-й международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" отметил ее вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

"Ваша экспедиция, стартовавшая в 2014 году, объединяет сплоченную команду энергичных, неравнодушных людей, чувствующих личную ответственность за сбережение памяти о ратной истории нашей Родины, о подвиге защитников столицы, всех участников битвы за Москву, которая разворачивалась на Западном и других фронтах", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении многих лет участники экспедиции проводят поисковые работы в Калужской области на местах ожесточенных сражений Великой Отечественной войны, благоустраивают воинские захоронения, помогают ветеранам и возвращают потомкам бойцов и командиров героические страницы семейных историй.

По словам президента, эта деятельность играет важную роль в развитии исторического просвещения, сохранении преемственности поколений, воспитании молодежи на высоких духовно-нравственных идеалах, ценностях патриотизма и гражданственности.

"Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил Путин.

Международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе" проходит в Калужской области с 10 по 24 августа. Организатор - Роспатриотцентр при поддержке Министерства обороны РФ, правительства региона, Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России".