Мероприятие состоится в рамках проекта "Лето в Москве"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Вкусы России" состоится 14-24 августа на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве". Гостям предложат оценить фермерские продукты и национальные блюда из разных регионов, посетить кулинарные и ремесленные мастер-классы, также запланированы выступления артистов, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Фестиваль соберет производителей из Алтайского и Камчатского краев, Мурманской и Тульской областей, Татарстана и других уголков нашей страны. Москвичам и туристам представят аланские пироги, брянский мед, крымский сыр, пензенский кленовый сироп, пермский чайный квас и прочие угощения", - отметила Сергунина, слова которой привели ТАСС в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Фестивальную площадку разместят между фонтанами "Каменный цветок" и "Дружба народов". Здесь появится ресторанный дворик, где можно попробовать блюда национальной кухни. Среди них бурятские буузы и пышные удмуртские оладьи (табани) со сгущенкой, дальневосточная уха с крабом и мидии в сливочном соусе, дагестанский кебаб из баранины и карельский суп с луком, лососем и картофелем.

"На сцене будут проводиться кулинарные шоу "Битва на кухне" с участием известных людей и именитых шеф-поваров, а также выступления танцевальных, вокальных и инструментальных коллективов из разных регионов. Свои номера покажут артисты из Карелии, Чувашии, Удмуртии, Челябинской области. Для юных посетителей и их родителей подготовят локацию "Город профессий АПК "Я в агро". В ней ребят познакомят с современными специальностями и новыми технологиями в сельском хозяйстве", - добавили в департаменте.

Впервые фестиваль "Вкусы России" проходил в 2020-2021 гг. как национальный конкурс региональных брендов продуктов питания. С 2022 года мероприятие проводится в формате гастрономического фестиваля. Мероприятие организуют Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и правительство Москвы.

Проект "Лето в Москве" объединяет свыше 400 площадок. В его программе есть благотворительные и спортивные мероприятия, концерты, мастер-классы, показы фильмов, театральные постановки и др.