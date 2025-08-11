В приоритете остается и снабжение водой жилых кварталов, отметил глава муниципалитета Игорь Мартынов

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Установку для бурения скважин закупят в Енакиеве, где сложилась наиболее сложная в ДНР ситуация с водоснабжением, сообщил ТАСС глава муниципалитета Игорь Мартынов.

Глава ДНР Денис Пушилин 4 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину, что самая сложная ситуация с водой в настоящее время в енакиевской агломерации, где установлен график подачи раз в четыре дня, в донецко-макеевской - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня.

"По воде я очень благодарен главе ДНР Денису Пушилину, потому что он согласовал покупку бурильной машины новой. В течение месяца мы надеемся ее получить. Это станет попыткой найти воду дополнительно хотя бы локально для больниц, школ, чтобы могли там организовать питание и все остальное", - сказал Мартынов.

Он добавил, что в приоритете остается и снабжение водой жилых кварталов. "Будем стараться находить поквартально воду с каким-то дебетом для того, чтобы хотя бы делать, как в старые времена, колонки, чтобы у людей была возможность спуститься и набрать воду", - заключил собеседник агентства.

В Минстрое ДНР сообщили ТАСС, что республика получает для снабжения жителей не более 35% воды от необходимого объема. После строительства водовода из Дона этот показатель составлял около 50%, но снизился из-за обмеления водохранилищ. Проблема усугубилась в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды. Власти подготовили меры по выходу из водного кризиса.