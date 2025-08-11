В медучреждения Подмосковья поступили почти 3,6 тыс. единиц медоборудования с начала года

Новые КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы уже установлены в Балашихе, Видном, Дмитрове, Зарайске, Клину, Люберцах, Коломне, Воскресенске, Мытищах и других муниципалитетах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Учреждения здравоохранения Московской области с начала 2025 года оснастили 3,6 тыс. единицами медоборудования. Среди новой техники КТ, МРТ и флюроографы, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Укрепление здоровья жителей - одна из национальных целей развития, задача, поставленная президентом. В Подмосковье мы последовательно решаем ее, реализуем комплекс мероприятий в здраве, чтобы в каждом населенном пункте региона человек мог получить качественную медицинскую помощь. Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3 579 единиц, в том числе 75 - тяжелого оборудования", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Он добавил, что новые КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы уже установлены в Балашихе, Видном, Дмитрове, Зарайске, Клину, Люберцах, Коломне, Воскресенске, Мытищах и других муниципалитетах.

В пресс-службе подчеркнули, что в прошлом году в учреждениях здравоохранения установили более 7,5 тыс. единиц медицинского оборудования. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной техникой проходит в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".