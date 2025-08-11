Также выдано более 10,5 тыс. жилищных сертификатов на общую сумму 64 млрд рублей

КУРСК, 11 августа. /ТАСС/. Почти 800 детей, которые были рождены после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, получили региональные выплаты в размере 150 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"С начала года более 113 тыс. человек получили ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей, свыше 115 тыс. курян - по 150 тыс. рублей в связи с утратой имущества. Более 25 тыс. семей пользуются компенсацией за аренду жилья. 789 детей, рожденных после 6 августа, получили по 150 тыс. рублей из регионального бюджета. Областными выплатами в 195 тыс. рублей за утрату имущества вне приграничья уже воспользовались 115 человек", - написал он по итогам заседания облправительства.

Хинштейн добавил, что выдано более 10,5 тыс. жилищных сертификатов на общую сумму 64 млрд рублей. В правительство РФ направлена заявка еще на 1 466 домовладений на сумму 9,9 млрд рублей. "Новый перечень более чем из 600 помещений находится на рассмотрении в регионе. Очень важно не снижать темпов, этот процесс должен быть непрерывным", - подчеркнул врио губернатора региона.

Единовременная выплата в 150 тыс. рублей рассчитана на каждого ребенка, родившегося после 6 августа 2024 года, но не позднее 1 мая 2025 года. Соответствующее постановление правительства Курской области подписано 7 марта.