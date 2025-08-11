Губернатор Белгородской области поручил руководителям профильных министерств искать другие направления трудоустройства для тех, кто не готов работать в небезопасных районах

БЕЛГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посоветовал заместителю министра спорта региона Андрею Дятлову, который отказался посещать физкультурный комплекс в приграничье, сменить место работы.

Ранее глава региона в своих соцсетях писал, что Дятлов не поехал в физкультурный комплекс в поселке Уразово Валуйского округа, "потому что страшно". На заседании регионального правительства первый заместитель министра спорта области Валерий Сирюшов отметил этот случай и предложил "принять меры", подчеркнув, что подобные действия должностных лиц снижают уровень доверия к региональной власти.

"Если человек не способен, исходя из вот особенностей своего характера, там справиться с этой обстановкой, наверное, в этот промежуток времени, который мы переживаем, эти должности не для него. <...> Наверное, нужно сказать спасибо и поискать возможность другого трудоустройства данному человеку", - отметил Гладков на оперативном совещании правительства области.

Губернатор подчеркнул, что решения о кадровых перестановках должны приниматься строго в рамках действующего законодательства, без ущемления прав работников. Гладков поручил руководителям профильных министерств искать другие направления трудоустройства для тех, кто не готов работать в районах, где небезопасно.