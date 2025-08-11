Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что на время работ на объекте будет вводиться поэтапное перекрытие полос

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют участок Новоарбатского моста в центре столицы - левобережную эстакаду. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Приступили к обновлению участка Новоарбатского моста, который включает в себя площадь Свободной России и перекрестки с улицами Новый Арбат и Конюшковской, съезды на Смоленскую и Краснопресненскую набережные", - сказал Бирюков, слова которого приводит ТАСС пресс-служба комплекса.

Заммэра предупредил, что на время работ на объекте будет вводиться поэтапное перекрытие полос.

"В рамках проекта заменим деформационные швы, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, восстановим гидроизоляцию и отремонтируем конструкции левобережной эстакады. Кроме того, обновим гранитную облицовку лестничных сходов и организуем систему водоотведения. В работах будут задействованы более 30 специалистов и порядка 15 единиц техники", - добавил он.

По его словам, за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.