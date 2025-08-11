На острове Фомино озера Селигер открыли памятный бюст адмиралу Ушакову

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил бюст флотоводца в честь 280-летия со дня его рождения

ТВЕРЬ, 11 августа. /ТАСС/. Бюст святому покровителю русского флота Феодору Ушакову открыли на острове Фомино озера Селигер. Об этом сообщила пресс-служба Тверской митрополии РПЦ.

"10 августа на острове Фомино озера Селигер митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил бюст прославленного флотоводца святого Феодора Ушакова в честь 280-летия со дня его рождения", - говорится в сообщении.

На острове Фомино в начале 2000-х годов был возрожден Богородицкий Житенный женский монастырь, при котором настоятельница, игуменья Елисавета (Евдокимова), создала социальную гостиницу для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также при монастыре есть летний лагерь духовно-патриотического воспитания. Реализацией православного молодежного проекта занимается военно-патриотический центр "Вымпел", созданный ветеранами группы специального назначения "Вымпел". Сюда приезжают дети из разных регионов.

Открытие бюста в Тверской области является логическим продолжением прославления имени великого русского адмирала, подчеркнули в пресс-службе епархии. До этого 28 июля 2024 года памятник флотоводцу был открыт в Санкт-Петербурге перед Центральным военно-морским музеем в присутствии президента Владимира Путина, а 27 июля текущего года министр обороны РФ Андрей Белоусов открыл бюст Ушакову на территории Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге, заложив тем самым Аллею морской славы. С Тверью имя Ушакова объединяет то, что здесь он, еще будучи капитан-лейтенантом, участвовал в закупке материала для строительства кораблей.

"Некоторое время назад, когда Дмитрий Викторович Шлопак (предприниматель, глава инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Ушакова в Москве - прим. ТАСС) обратился с инициативой установить памятник <…>, мы недолго рассуждали над тем, где этот памятник должен стоять, поскольку здесь, на монастырском острове, трудами сестер и воспитанников монастыря в последние годы происходит очень важное в жизни нашего региона, да и всей России, - духовно-нравственное, православное, патриотическое воспитание молодого поколения. И кто как не святой праведный Феодор Ушаков, великий адмирал и одновременно смиренный и достойный христианин, является ярким и правильным ориентиром в жизни, в вере, в отношении к Богу и к Церкви и служении своему Отечеству. Я сердечно благодарю инициативную группу, благодаря которой мы сегодня открыли этот памятник", - цитирует пресс-служба епархии митрополита Амвросия.

Об адмирале

Федор Федорович Ушаков - русский адмирал, получивший на Востоке прозвище непобедимый "Ушак-паша" за то, что, подобно Суворову, не потерпел в своей военной карьере ни одного поражения, а по его собственным словам, даже не потерял в боях ни одного корабля. Гений Ушакова (во многом новатора в тактическом ведении морского сражения) признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. Командовал Черноморским флотом (1790-1798) и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800). В 2001 году причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин.