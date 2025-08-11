Seznam: в Чехии фиксируется рост числа заражений венерическими заболеваниями

Уровень заболеваемости сифилисом в республике за последние 10 лет увеличился на 60%

ПРАГА, 11 августа. /ТАСС/. Медики в последние годы фиксируют значительное увеличение числа случаев заражения венерическими заболеваниями в Чехии. Об этом сообщил новостной портал Seznam.

Количество случаев заражения сифилисом в республике за последние 10 лет увеличилось на 60%. Рост заболеваемости гонореей более значителен: вдвое выше, чем 10 лет назад, и в четыре раза выше, чем 15 лет назад. Пациентов с хламидиозом фиксируется, согласно порталу, по несколько тысяч в год.

Наибольшее число случаев заражения венерическими болезнями фиксируется в Праге. "Рост не резкий, но устойчивый. Раньше мы думали, что венерические заболевания больше не будут проблемой, что современные диагностика и лечение приведут к их значительному сокращению. Однако оказывается, что это не так", - привел портал слова главного врача Дерматовенерологической клиники пражской больницы "На Буловке" Филипа Роба.

По его мнению, причиной увеличения количества случаев заболеваний, передаваемых половым путем, является "безответственное поведение людей" при частой смене сексуальных партнеров. Кроме того, граждане стали меньше, чем раньше, бояться заразиться такими заболеваниями, так как большинство из них поддаются лечению.

"Что касается ВИЧ, то пока еще прохождение терапии с этой болезнью не означает выздоровления. Тем не менее терапия очень эффективна, и люди с этим заболеванием могут вести нормальную жизнь. Это снижает [в обществе] уровень страха, что может иметь как позитивные, так и негативные последствия", - отметил Роб.