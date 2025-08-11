На закупку путевок выделили более 40 млн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Около 400 детей из Донецкой Народной Республики отправились на отдых в два лагеря на побережье Черного моря благодаря предоставленным от Московской области путевкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Традиционно в августе мы организовываем летнюю оздоровительную кампанию для ребят из Донецкой Народной Республики. В этом году в приморские лагеря по бесплатным путевкам отправились 400 ребят", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В пресс-службе добавили, что в лагеря на Черноморском побережье отправились дети из Новоазовского района и Макеевки.

Уточняется, что в этом году на закупку путевок было выделено более 40 млн рублей.

"В лагерях детей ждут разнообразные программы: спортивные соревнования, творческие мастерские, экскурсии и развлекательные мероприятия. Профессиональные воспитатели и тренеры подготовили насыщенную программу, которая включает в себя не только физическую активность, но и культурное развитие. Ребята смогут участвовать в мастер-классах по рисованию, музыке и театральному искусству, а также посетить исторические и природные достопримечательности региона", - подчеркнули в пресс-службе.