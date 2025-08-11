В Подмосковье свыше 900 многодетных семей получили земельные участки с начала года

В Министерстве имущественных отношений региона отметили, что 2 508 семей взамен участка получили единовременную денежную выплату в размере 400 тыс. рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 900 семей, воспитывающих троих и более детей, с начала текущего года получили бесплатно земельные участки в Московской области. Еще свыше 2,5 тыс. семьям вместо участка предоставлены выплаты в размере 400 тыс. рублей, об этом сообщили ТАСС в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

"За семь месяцев 2025 года бесплатными земельными участками обеспечили 928 подмосковных семей с тремя и более детьми", - сказали в пресс-службе.

Как дополнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, наибольшее количество участков в этом году предоставлено в Жуковском, Домодедове, Электростали, Раменском и Подольске.

Министр отметил, что данная мера поддержки действует в Подмосковье с 2011 года. За это время участками обеспечили более 38 тыс. семей. "С прошлого года у каждой такой семьи есть выбор: либо получить бесплатно землю, либо соцвыплату. Желающих много, за счет этой новой меры сократилась и очередь - на сегодняшний день стоят на учете 15 294 семьи", - привели в пресс-службе слова Фирсова.

Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, с начала года 2 508 семей взамен участка получили единовременную денежную выплату в размере 400 тыс. рублей.

"Денежная выплата взамен земельного участка для многодетных семей была введена в регионе год назад. С момента введения новой меры, денежную выплату уже получили 6 415 семей. Ранее мы увеличили выплату, а процесс ее получения оцифровали и сделали удобным",- процитировали в пресс-службе министра социального развития региона Андрея Кирюхина.