БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 августа. /ТАСС/. Временный объезд открыли для всех видов транспорта на участке федеральной трассы "Лена" в Амурской области, на котором произошел обвал. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Лена".

"На участке федеральной трассы А-360 "Лена" 79-й км (Тындинский муниципальный округ, Амурская область) для всех видов транспорта открыт временный объезд моста через реку Средний Ольдогой с 20:00 (14:00 мск) 11 августа 2025 года", - говорится в сообщении.

Длина объездного пути составляет 400 м. Специалисты уложили две водопропускные трубы диаметром 2,5 м каждая. Для отсыпки временной дороги было использовано 26 тыс. кубометров грунта. Сейчас продолжаются работы по улучшению объекта.

Днем 5 августа из-за обильных осадков произошло разрушение арочной конструкции мостового сооружения, что привело к обрушению дорожного полотна на участке федеральной трассы "Лена". Ограничение движения для всех видов транспорта с 39-го по 160-й км было введено с 16:15 (10:15 мск) 5 августа. С 7 августа на участке было открыто движение для легкового транспорта. В Тындинском округе вводили режим ЧС, для застрявших водителей были организованы пункты временного размещения.