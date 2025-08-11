Продолжается работа по наполнению обмелевших водохранилищ и бурению скважин

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин поручил сократить сроки оформления документов на бурение водных скважин. Поручение дано на оперативном совещании с региональным кабмином и муниципалитетами.

"Минприроды ДНР поручил сократить сроки оформления документов для коммерческих предприятий на бурение скважин. Все поступающие заявки на добычу подземных вод будем рассматривать оперативно", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что при содействии федцентра продолжается работа по наполнению обмелевших водохранилищ и бурению скважин.

В Минстрое ДНР сообщили ТАСС, что республика получает для снабжения жителей не более 35% воды от необходимого объема. После строительства водовода из Дона этот показатель составлял около 50%, но снизился из-за обмеления водохранилищ. Проблема усугубилась в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из водного кризиса.