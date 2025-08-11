В России выберут самых интересных авторов среди ученых-популяризаторов

Авторам предлагается раскрыть важный научный тезис через личную историю или профессиональный взгляд, используя форматы интервью, лекции или выступления в качестве основы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль "Наука 0+" и медиапроект "Наука Mail" выберут самые интересные публикации, описывающие работу российских исследователей, в рамках специальной номинации конкурса научно-популярной журналистики "Формула слова". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль "Наука 0+", организуемый Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и РАН, входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В 2025 году проект, созданный по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, отмечает 20-летие. Юбилейная программа, включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в десяти странах. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.

"Международный фестиваль "Наука 0+" вновь приглашает авторов, ученых и исследователей принять участие в одном из самых ярких конкурсов в области научной журналистики - "Формула слова". В этом году к числу партнеров конкурса присоединился медиапроект "Наука Mail", направленный на популяризацию науки и повышение интереса к научно-исследовательской тематике. В номинации "Наука Mail: рассказывает ученый" участников приглашают попробовать себя в роли научных коммуникаторов и подготовить экспертную колонку от имени действующего ученого", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Авторам предлагается раскрыть важный научный тезис через личную историю или профессиональный взгляд, используя форматы интервью, лекции или выступления в качестве основы. Вместе с медиапроектом "Наука Mail" партнером конкурса выступает Российский научный фонд, а также просветительские и научно-популярные медиа - журнал "Кот Шредингера" и журнал "Думай". Подать заявку можно на сайте фестиваля.

"Победителей конкурса ждут памятные дипломы и призы, в том числе оригинальная сувенирная продукция. Лучшие работы могут быть опубликованы в научно-популярных журналах и на медиапорталах. Крайний срок подачи заявок - 14 сентября", - уточнили организаторы.