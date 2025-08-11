Межрегиональный "Кубок Защитников Отечества" пройдет в Дзержинске

Мероприятие состоится с 18 по 22 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Межрегиональный "Кубок Защитников Отечества", в котором примут участие ветераны СВО из 14 субъектов Центрального федерального округа (ЦФО), пройдет в Дзержинске Нижегородской области с 18 по 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Защитники Отечества".

"С 18 по 22 августа 2025 года в Дзержинске Нижегородской области пройдет межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие "Кубок Защитников Отечества", в котором примут участие ветераны специальной военной операции из 14 субъектов ЦФО", - говорится в сообщении.

Как рассказали в фонде, в рамках Кубка пройдут соревнования по волейболу сидя, спортивному метанию ножа, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, а также настольному теннису. "Мероприятие призвано содействовать физической и психологической реабилитации ветеранов СВО, укреплению их здоровья и социальной адаптации, а также популяризации спорта и здорового образа жизни", - подчеркнули в фонде.

Организаторы турнира - фонд "Защитники Отечества", Паралимпийский комитет России и правительство Нижегородской области.